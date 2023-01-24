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США можуть надати Україні "значну кількість" танків Abrams, щоб розблокувати постачання Leopard 2, - WSJ

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США можуть надати Україні "значну кількість" танків Abrams, щоб розблокувати постачання Leopard 2, - WSJ
Адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

"Оголошення стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами", - зазначає видання.

Водночас Білий дім відмовився від коментарів.

"Зміни в позиції США відбулися після розмови 17 січня між президентом Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем , під час якої пан Байден погодився розглянути можливість надання танків Abrams всупереч рішенням Пентагону. Високопоставлений німецький чиновник сказав, що це питання було предметом інтенсивних переговорів між Вашингтоном і Берліном більше тижня і, схоже, на шляху до вирішення", - зазначає WSJ.

Також читайте: Байден готовий передати Києву танки Abrams, щоб вплинути на Німеччину, - Sky News Arabia

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Топ коментарі

  • Вадим Думи
    Где то тихо чешет репу Шольц "Шо же такое еще придумать"
  • Вадим Думи
    Быдло? По быдлячему было отобрать у нас ядерное оружие, стратегически бомбардировщики, ракеты дального радиуса поражения. А потом когда запахло жареным рассказыват ьнам что мы не продержимся и трех дней. А дальше на протяжении пау месяцев наблюдать, посыпится ли у нас оборона или нет. Это было в первые месяцы войны. Так что ОБЯЗАНЫ еще очень мягко сказано.
  • Саша Мингаев 7e00cfc7
    Смех смехом, но немцы нам ничего не должны и не обязаны. Можно быть благодарными за то что есть, а не мести себя как быдло.
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