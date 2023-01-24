Іспанія може передати Україні 53 танки Leopard 2, 20 із них - у хорошому стані, інші потребують обслуговування, - El Mundo

Іспанія може відремонтувати та модернізувати танки Leopard 2 за місяць та передати їх Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише місцева газета El Mundo.

Як зазначають у виданні, десятки танків перебувають на складському зберіганні у Сарагосі близько 11 років. План переобладнати їх у машини для інженерного підрозділу армії не було реалізовано через брак бюджету, але зберігають їх за правилами консервації бронетехніки.

Міністерка оборони Маргарита Роблес наголосила, що танки зберігалися за усіма правилами консервації, тож не потребують значного ремонту. Однак країна не постачатиме їх Україні без координації із союзниками.

"Іспанія завжди діятиме так, як вона робить зараз, – у координації з іншими союзними країнами", – зауважила міністерка.

Видання із посиланням на El Pais повідомляє, що всього Іспанія придбала у Німеччини 1998 року 108 танків Leopard 2. 53 танки наразі перебувають у логістичному центрі Casetas (Сарагоса).

Водночас тільки 20 з них перебувають у хорошому стані, інші потребують "відповідного обслуговування для будь-якої машини, що знаходиться на зберіганні".

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