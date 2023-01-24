Протягом 24 січня російські війська 55 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину, - ОК "Північ"

Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти прикордоння Чернігівську й Сумську області з мінометів та артилерії. Зафіксовано 55 приходів з території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

З 12:50 до 13:16 повідомили про 12 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Улиця.

З 13:35 до 14:05 повідомили про 12 приходів, імовірно з САУ, в районі н.п. Миколаївка.

З 13:10 до 14:35 повідомили про 12 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Михальчина-Слобода.

З 15:45 до 15:50 повідомили про 5 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Малушине.

З 16:20 до 16:35 повідомили про 14 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Малушине.

Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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