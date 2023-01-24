Енергетики роблять все можливе для справедливого розподілу дефіцитної електроенергії, - ДТЕК

Енергетики попри постійні атаки російських терористів роблять все можливе для справедливого розподілу дефіцитної електроенергії між усіма споживачами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в компанії ДТЕК, коментуючи рішення НКРЕКП про штраф 5 обленерго за "недотримання графіків".

"Жодна країна в світі не стикалася з настільки масовими терористичними атаками по енергетичній інфраструктурі. В таких умовах, енергетики компанії роблять все можливе для рівномірного розподілу дефіциту потужності між всіма споживачами. Героїзм українських енергетиків не може ставиться під сумнів рішенням регулятора. ДТЕК докладе всіх зусиль, щоб захистити чесне ім’я своїх працівників від несправедливих і безпідставних звинувачень", - повідомили в компанії.

ДТЕК категорично не згоден з рішенням НКРЕКП про штраф та оскаржить його в суді. В компанії наголосили, що з першого дня війни енергетики компанії працюють в режимі військового часу, забезпечуючи роботу електромереж в умовах постійних терористичних атак росії на енергосистему країни.

Нагадаємо, станом 24 січня НКРЕКП оштрафувала уже 5 обленерго за "недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії".

З жовтня 2022 росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено чи зруйновано не менш ніж 50% енергетичних об'єктів. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.