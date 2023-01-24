Суспільство боїться, що після війни в Україні залишиться все як є, - Пекар

В українському суспільстві існує страх, що після завершення війни в країні не відбудуться необхідні демократичні і економічні реформи, які мають наблизити нас до західних стандартів.

Про це заявив громадський діяч, співзасновник Громадянської платформи "Нова Країна" Валерій Пекар під час почесної лекції Київського безпекового форуму, організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В українського суспільства страху військової поразки не було з перших днів вторгнення. Але зараз один страх пронизує різні верстви суспільства – це страх, що після війни все буде так, як до неї", - сказав він.

Пекар зазначив, що саме зараз важливо говорити про Україну після перемоги з 4 причин.

"По-перше, саме картина майбутнього збирає і спрямовує соціальну енергію. Всі, хто занепадає духом, а цим сьогодні ризикує кожен, всі, побачивши картину майбутнього, можуть підняти дух", - сказав він.

Другою причиною Пекар назвав необхідність показати Україну майбутнього нашим партерам, які фінансуватимуть відбудову і модернізацію України.

"По-третє, нам треба показати картину майбутнього тим людям, які виїхали з країни. Якщо у них не буде привабливої картини майбутнього – вони не провернуться. Більше того – заберуть туди тих, хто не виїхав", - зазначив він.

Четвертою причиною громадський діяч назвав те, що вікно можливостей не буде надто широким.

"Саме тому більше 220 громадських організацій ще в липні підписали маніфест громадянського суспільства про принципи післявоєнної України", - сказав він.

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Пекар також наголосив, що реальна перемога України настане тоді, коли Росія більше не зможе ніколи загрожувати нам. "Інакше це буде просто перемир’ям як між першою і другою чеченськими війнами, а в кращому випадку, як між Першою і Другою світовими війнами", - сказав він.

Громадський діяч зазначив, що у частини суспільства існує думка, що треба викопати великий рів на кордоні з Росією і запустити туди крокодилів, і нехай вони за цим ровом роблять, що хочуть.

"Але, вибачте, ракети перелітають через крокодилів, вони не заважають ракетам. І поки у Росії будуть ракети – вони будуть перелітати через крокодилів", - наголосив він.

"Недостатньо перемогти Росію на полі бою, треба зробити так, щоб Росія більше ніколи не загрожувала Україні, Європі і світу", - резюмував Пекар.