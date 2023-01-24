12 країн домовились передати Києву близько 100 танків Leopard 2 під час зустрічі у Рамштайні, - ABC News
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це в інтерв’ю ABC News повідомив високопоставлений український чиновник
За словами джерела, окрім Польщі та Фінляндії, які публічно погодились передати частину своїх Leopard 2, Іспанія, Нідерланди і Данія також готові надати танки. Однак для того, щоб "танкова коаліція" могла продовжити обговорення цього питання, необхідна згода Німеччини.
Як країна-виробник Leopard 2, Німеччина повинна схвалити експортну ліцензію, якщо країни хочуть поставити частину своїх танків до третьої країни.
Український співрозмовник ABC News пояснив, що запаси боєприпасів для танків радянських часів в Україні закінчуються, й вона не в змозі виробляти нові боєприпаси, "тому це змусило нас знайти альтернативний шлях".
Він відзначив рішення Британії надати 14 своїх танків Challenger 2, стверджуючи, що це допомогло "пробити стіну" в питанні постачання танків з інших країн.