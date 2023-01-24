12 країн домовились передати Києву близько 100 танків Leopard 2 під час зустрічі у Рамштайні, - ABC News

Під час зустрічі контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") минулого тижня дванадцять країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це в інтерв’ю ABC News повідомив високопоставлений український чиновник

За словами джерела, окрім Польщі та Фінляндії, які публічно погодились передати частину своїх Leopard 2, Іспанія, Нідерланди і Данія також готові надати танки. Однак для того, щоб "танкова коаліція" могла продовжити обговорення цього питання, необхідна згода Німеччини.

Як країна-виробник Leopard 2, Німеччина повинна схвалити експортну ліцензію, якщо країни хочуть поставити частину своїх танків до третьої країни.

Український співрозмовник ABC News пояснив, що запаси боєприпасів для танків радянських часів в Україні закінчуються, й вона не в змозі виробляти нові боєприпаси, "тому це змусило нас знайти альтернативний шлях".

Він відзначив рішення Британії надати 14 своїх танків Challenger 2, стверджуючи, що це допомогло "пробити стіну" в питанні постачання танків з інших країн.

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