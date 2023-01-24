Закупівельні ціни різняться навіть у Міноборони і ДПСУ: у нардепів має бути більше запитань до Резнікова, - журналіст Ніколов

Автор розслідування про завищені ціни на закупівлю продуктів для військових Юрій Ніколов порівняв закупівельні ціни на продукти від Міноборони та Держприкордонслужби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст-розслідувач Юрій Ніколов написав у фейсбуці.

За інформацією Ніколова, закупівельні ціни Міноборони і ДПСУ виявились різними:

"МО законтрактувало курячі стегенця по 120 гривень за кілограм, а ДПСУ курятину по 51-78 гривень.

Картопля: 22 у МО і 6,90 у ДПСУ.

Капуста: 30 у МО і 9,93-17,00 у ДПСУ.

Буряк: 25 у МО і 6,00-13,50 у ДПСУ.

Цибуля: 42 у МО і 17,00-26,00 у ДПСУ.

Гречка: 83 у МО і 53,10-56,20 у ДПСУ.

Олія: 109 у МО і 58,69 у ДПСУ.

Ну і яйця, да))) У прикордонників вони по 5,10-6,60 гривень за штуку", - написав журналіст.

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Ніколов зазначив, що всі ціни прикордонників у півтора рази менші від магазинних, адже в оптових військових поставках немає магазинних націнок. І там так само у ціну товару зашита вартість доставки з продуктової бази до військового складу, як і при доставці з продуктової бази до магазину. І так само торгові мережі працюють з постачальниками продуктів з відтермінуванням оплати, як і військові замовники.

"У нардепів має бути більше питань до Резнікова. Бо у декого занадто очевидне бажання злити ситуацію в унітаз", - резюмує Ніколов.

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.