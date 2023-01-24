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НКРЕКП оштрафувала уже 5 обленерго за недотримання графіків відключень в умовах дефіциту

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НКРЕКП оштрафувала уже 5 обленерго за недотримання графіків відключень в умовах дефіциту
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики (НКРЕКП) оштрафувала уже 5 обленерго за "недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення прийнято на засіданні комісії 24 січня.

Штраф накладено на ДТЕК Київські електромережі та Одеські електромережі.

На попередньому тижні аналогічні штрафи були накладені на Вінницяобленерго, Волиньобленерго та Чернівціобленерго.

На наступні засідання перенесені питання про штрафи до Львівобленерго, Тернопільобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.

Нагадаємо, з жовтня 2022 росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено чи зруйновано не менш ніж 50% енергетичних об'єктів. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Топ коментарі

  • Олекса Лось
    что это за графики? у людей в доме авария порвало трубы целый день электричества нет...бардак и безвластие!
  • Влад Крук 4a77c760
    Там баьло колотят на міліарди гривень а їм штраф 1700 грн як слону комар...
  • Alex Smith bb5fe51c
    Ложили они на ваши копеечные штрафы. Выключают как хотят и когда хотят. А самое основное - все эти отключения разводняк народа под прикрытием войной.
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