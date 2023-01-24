Німеччина вже 25 січня схвалить запит Польщі щодо Leopard 2 для України, - Bloomberg

Німеччина вже в середу може надати Польщі дозвіл на реекспорт танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну.

Про це агенції Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У вівторок стало відомо, що Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт в Україну танків Leopard 2. У німецькому уряді заявили, що хочуть розглянути цю заявку максимально швидко.

Перед тим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з генсеком НАТО заявив, що Берлін все ще не ухвалив рішення щодо передачі танків Leopard Україні. Водночас він заявив, що підтримує ініціативу інших країн почати навчання українців на цих танках.

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Німецьке законодавство вимагає схвалення реекспорту військової техніки, а це означає, що танки Leopard можуть бути відправлені в Україну лише за згоди Берліна.

Україна та її союзники готуються до можливої ескалації бойових дій навесні, й на цьому тлі дискусії про надання бойових танків на підтримку українських військових викликали суперечки серед союзників по НАТО.

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Нагадаємо, 24 січня генсек НАТО Столтенберг заявив, що країни "можуть готувати" танки Leopard до передання Україні, бо "невдовзі буде рішення". Трохи згодом стало відомо, що Польща запросила дозвіл Німеччини на постачання танків Leopard 2 до України.

На цьому тлі ЗМІ повідомили про можливе рішення Вашингтона передати Києву "значну кількість" американських танків M1 Abrams для розблокування постачання Leopard 2.