5 кандидатів претендують на посаду гендиректора Довженко-Центру, - Держкіно

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) заявляє, що на конкурс на посаду генерального директора держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка" (Київ) подано документи від п’яти кандидатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

"Повідомляємо, що строк прийому документів від кандидатів на посаду ДП "Національний центр Олександра Довженка" завершено", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

Зазначено, що документи подали п'ятеро кандидатів, зокрема Вікторія Водка; Олена Гончарук (колишній керівник центру); Кирило Жаровський; Олексій Пантелєєв; Сергій Слєпак.

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Як повідомлялося, голова Держкіно 2 листопада 2022 року призначила Юлію Каждан виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру. Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника, а згодом не допустив в. о. генерального директора до виконання обов'язків.

15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

17 листопада 2022 року в. о. гендиректора Довженко-Центру Каждан подала у відставку. Новим в. о. призначено Андрія Алфьорова, але станом на 17 січня в Довженко-Центрі заявляють, що Алфьоров так і не вступив на посаду.

21 грудня 2022 року Держкіно оголосило конкурс на гендиректора Довженко-Центру.