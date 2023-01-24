Радбез Туреччини обговорюватиме довгострокове перемир’я між РФ та Україною, - Anadolu
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За даними агенції Anadolu, 25 січня на засіданні Ради безпеки Туреччини окрім питань зовнішньої та внутрішньої політики на порядку денному стоятиме тема України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Зазначається, що учасники засідання обговорять роботу зернового коридору, посередницькі ініціативи Анкари та питання постачання гуманітарної допомоги. Також буде порушено питання досягнення довгострокового припинення вогню між РФ та Україною.