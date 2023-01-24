Новини

Радбез Туреччини обговорюватиме довгострокове перемир’я між РФ та Україною, - Anadolu

11 63968
Радбез Туреччини обговорюватиме довгострокове перемир’я між РФ та Україною, - Anadolu
За даними агенції Anadolu, 25 січня на засіданні Ради безпеки Туреччини окрім питань зовнішньої та внутрішньої політики на порядку денному стоятиме тема України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зазначається, що учасники засідання обговорять роботу зернового коридору, посередницькі ініціативи Анкари та питання постачання гуманітарної допомоги. Також буде порушено питання досягнення довгострокового припинення вогню між РФ та Україною.

Також читайте: Євросоюз планує провести в Туреччині саміт про війну в Україні перед річницею російського вторгнення

Топ коментарі

  • Петро Якимчук c52484dc
    Радбез України обговорюватиме довгострокове перемир'я між туреччиною і Курдистаном.
  • Oleksandr Onys
    Вибачайте, але ******'я. З окупантами - жодних переговорів, доки вони на нашій землі
  • vsbu vsbu
    Пізно дядя, зброя йде...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини