Міноборони Німеччини тримає на своїх складах 320 танків Leopard 2, - CNN

Німецька армія має на озброєнні 320 танків Leopard 2, але не розкриває, скільки з них є готовими до застосування у бою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це у коментарі CNN сказала представниця міністерства оборони Німеччини.

Як пояснила представниця міноборони, ці танки Leopard 2, усі серії A5, A6 та A7, перебувають на різних стадіях стану, ремонту та готовності до розгортання.

Німецька армія більше не має на озброєнні Leopard 1, що є старішою серією основного бойового танка, зазначила вона. Аналогічно німецька армія має на озброєнні більш старих моделей Leopard 2, таких як A4.

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Окремо виробник озброєнь Rheinmetall заявив минулого тижня, що має 139 танків Leopard на складі, але з них тільки 29 Leopard 2 будуть у стані боєготовності навесні цього року. Теоретично ці 29 машин уже могли пообіцяти третім країнам у рамках танкового обміну.

Решта танків, за словами компанії, може бути підготовлена до передачі протягом більш тривалого періоду часу.

Представник Rheinmetall у вівторок повідомив CNN, що з запасів, які залишилися, є 88 танків Leopard 1, кілька з них можуть бути поставлені приблизно через дев'ять місяців, а решта - через рік.

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Інший німецький виробник зброї, FFG, має на складі 99 танків, але тільки старішу серію Leopard 1, повідомив CNN представник компанії.

За даними агентства Bloomberg, Німеччина вже в середу може надати Польщі дозвіл на реекспорт танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну.

У вівторок стало відомо, що Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт в Україну танків Leopard 2.

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