$400 тис. хабаря для Лозинського: ВАКС заарештував ще одного фігуранта із заставою 805 200 грн

У вівторок, 24 січня, Вищий антикорупційний суд призначив фігуранту справи про надання хабаря колишньому заступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника у справі про надання неправомірної вигоди екс-заступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 гривень", - йдеться у повідомленні.

ВАКС не називає імені затриманого. Термін тримання під вартою - до 21 березня включно.

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У разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний:

– прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

– не залишати Львівську область без дозволу слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;

– повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

⁃ утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

– здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Львівській області паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, а також інші документи, що дозволяють право на виїзд з України.

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Дії підозрюваного кваліфіковано за статтями про види співучасників, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України).

Нагадаємо, раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського.

Пізніше Міністерство інфраструктури України підтвердило, що Лозинського підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, його звільнили.

24 січні ВАКС заарештував підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють в організації передачі 400 тисяч доларів неправомірної вигоди колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Альтернатива - 100 млн грн застави.

Клопотання стосовно Лозинського ще слухається в антикорупційному суді. НАБУ і САП просять його взяти під варту.