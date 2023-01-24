Мобілізація постійно триває з 24 лютого, ніяких хвиль мобілізації немає, - Командування Сухопутних військ ЗСУ

Мобілізація почалася 24 лютого минулого року і постійно триває. Ніяких хвиль мобілізації немає.

Про це заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина приймається після висновку медичної комісії про придатність до військової служби", - сказав Горбач.



За словами представника Сухопутних військ ЗСУ, особовий склад, який раніше не проходив служби призивається до навчальних центрів, де, відбувається навчання за визначеними спеціальностями. Після чого військовослужбовці прибувають до військових частин на конкретні посади.

Горбоч зазначив, що громадяни, які мобілізуються з досвідом військової служби і нетривалою перервою у проходженні служби можуть відправлятися одразу до бойових військових частин.

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"Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. У першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями", - наголосив полковник.