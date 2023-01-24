МАГАТЕ не виявило військового обладнання на українських АЕС, - Гроссі
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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) під час перевірки українських АЕС не виявило військового обладнання, що спростовує заяву РФ.
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в Європарламенті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Гроссі заявив, що МАГАТЕ встановило постійну присутність на всіх українських ядерних об’єктах і сьогодні він наказав провести інспекції, щодо наявності на якомусь із них військове обладнання.
"Результат цих перевірок був негативним", - наголосив Гроссі. Він підкреслив, що це вже другий випадок, коли МАГАТЕ змогло "розвінчати звинувачення (Росії – ред.) в незаконних і дуже небезпечних речах", які нібито відбуваються на цих об'єктах.
Нагадуємо, напередодні Служба зовнішньої розвідки РФ звинуватила Україну в нібито зберіганні західної зброї на атомних електростанціях.