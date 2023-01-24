Норвегія планує надати Україні до 8 танків Leopard 2, - ЗМІ

Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2 із 36 наявних у неї.

Як інформує Цензор.НЕТ з посилання на "Європейську правду", про це повідомило видання Dagens Næringsliv.

У публікації зазначається, що незабаром уряд Норвегії також ухвалить рішення про закупівлю нових танків.

У понеділок ввечері у Норвегії відбулося закрите засідання розширеного комітету закордонних справ і оборони, присвячене наданню військової допомоги Україні.

Норвезькі журналісти дізналися, що понеділкове засідання присвятили, зокрема, танкам, після заяви глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про те, що Берлін не заперечуватиме, якщо Польща відправить Україні свої танки Leopard.

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Нагадаємо, 24 січня генсек НАТО Столтенберг заявив, що країни "можуть готувати" танки Leopard до передання Україні, бо "невдовзі буде рішення". Трохи згодом стало відомо, що Польща запросила дозвіл Німеччини на постачання танків Leopard 2 до України.

На цьому тлі ЗМІ повідомили про можливе рішення Вашингтона передати Києву "значну кількість" американських танків M1 Abrams для розблокування постачання Leopard 2.