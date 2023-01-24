Норвегія на рік подовжила для українців дію тимчасового захисту

Міністерство юстиції Норвегії автоматично подовжило на рік дію посвідок на проживання для українців, які оформили в країні тимчасовий захист.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.

Як зазначає пресслужба, Міністерство юстиції Норвегії схвалило зміни до імміграційних правил, за якими посвідки вимушених переселенців з України, які вже мали оформлений статус, автоматично подовжуються на рік, починаючи з останнього дня дії їхньої першої посвідки.

"11 березня 2022 року уряд Норвегії запровадив схему тимчасового колективного захисту переселенців з України. Ця схема означає, що українці отримують дозвіл на проживання за спрощеною процедурою та без індивідуальної оцінки потреби в захисті. Дозволи надаються терміном на один рік. Термін дії перших посвідок закінчується в березні 2023 року", - ідеться у повідомленні.

Норвезьке управління імміграції і поліція відновлять картки-посвідки на проживання, термін дії яких уже сплив, щоб можна було задокументувати законне проживання українців.

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"Ситуація в Україні все ще дуже складна, і уряд надасть людям із тимчасовим колективним захистом передбачуваність, пов’язану з їхнім подовженням безпечного перебування в Норвегії", - зауважив міністр юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель.