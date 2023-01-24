Скандально відомий забудовою біля фундаменту Десятинної церкви єпископ УПЦ МП Гедеон (Юрій Харон) молився за солдатів російської армії

Юрій Харон, який носить ім’я єпископа Макарівського УПЦ МП Гедеона, на Різдво 7 січня помолився в Казані за російські війська. Він "звершив всенічне бдіння" у чоловічому монастирі РПЦ у співслужінні з митрополитом Казанським і Татарстанським Кірілом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну інформацію оприлюднено на сайті Духовний фронт України з посиланням на офіційний сайт Казанської єпархії РПЦ.

На сайті єпархії зазначили, що під час богослужіння були піднесені молитви за російське воїнство і за мир. Окрім цього, було зачитане послання патріарха РПЦ Кіріла (Гундяєва), який підтримує війну Росії проти України.

"Ні очільник УПЦ (МП) Онуфрій, ні Синод УПЦ (МП) не застосував ніякого покарання щодо любителя країни агресора, який вважає нормальним молитись за російські війська і перебувати в росії, яка спустошує Україну", – йдеться в повідомленні Духовного фронту.

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Гедеон, або ж Юрій Харон, народився в 1960 році в Одесі. Постриг Харона здійснив єпископ Курський і Білгородський, ієрейську хіротонію – архієпископ Омський і Тюменьський. У 1991-1999 роках був кліриком Американської православної церкви, зокрема, служив у храмах Сан-Франциско.

Саме з його іменем пов'язується скандальна забудова на Старокиївській горі, поблизу фундаменту Десятинної цекви.

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25 січня 2018 року поліція отримала повідомлення про спробу підпалу самобуду УПЦ МП біля Десятинної церкви в Києві. У зв'язку з інцидентом Шевченківський районний суд відправив у СІЗО на два місяці архітекторів Олександра Горбаня і Олексія Шемотюка. Прокуратура просила взяти їх під домашній арешт.

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