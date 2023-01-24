Нідерланди планують викупити в Німеччини 18 танків leopard-2 та передати їх Україні, - Рютте
"Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити, а це означає, що ми можемо їх подарувати", — сказав прем’єр-міністр Марк Рютте у вівторок в інтерв’ю FAZ та деяким іншим міжнародним ЗМІ в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.
Він продовжив: "Якщо це має сенс у більшому пакеті з іншими країнами, такими як Фінляндія та Португалія, ми готові це розглянути".
"Але рішення ще немає" -, додав Рютте.
Тим не менш, це важливий сигнал. Німеччина також координувала попередні поставки зброї з Нідерландами, наприклад Panzerhaubitze 2000.
"Я з великим розумінням ставлюся до українського запиту", - сказав Рютте.
Тепер уряд Німеччини приймає рішення щодо поставок Leopard.
"Якби Німеччина сказала "ні", Польща, Фінляндія, Португалія "і ми самі" повинні були б розглянути питання про отримання дозволу на експорт і постачання танків на двосторонній основі. "Але ми ще не на цьому етапі, і я не хочу тиснути на Німеччину", – продовжив Рютте.
Він зазначив, що через кілька днів після нападу Росії на Україну уряд Німеччини дозволив Нідерландам поставити Києву реактивні гранатомети німецького виробництва. Берлін теж вирішив тоді здійснити таку поставку.