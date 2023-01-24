ВАКС відправив під домашній арешт ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського

Вищий антикорупційний суд обрав для ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на засідання суду

Як зазначається, домашній арешт діятиме до 22 березня. Лозинський зобов’язаний прибувати на виклики до слідчого і в суд, не обговорювати з іншими фігурантами обставини справи, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Суддя ВАКС Ярослав Шкодін вирішив не відправляти підозрюваного в корупції експосадовця під варту. Втім, суддя вважає, що підозра Лозинському обґрунтована, а такий запобіжний захід нівелює всі ризики.

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Нагадаємо, раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського.

Пізніше Міністерство інфраструктури України підтвердило, що Лозинського підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, його звільнили.

Раніше 24 січня ВАКС заарештував Сергія Кривого - ймовірного організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з альтернативою внесення застави 100 000 472 грн.

Також ВАКС призначив Роману Кітнеру у справі про хабар ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 805 200 гривень як заставу.

Пособнику Кривого Миколі Лукашику, якому були підконтрольні підприємства, з якими укладали договори поставки, обрали арешт з альтернативою внесення застави майже 27 млн грн.