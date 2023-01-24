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Подякував Mакрону за проривне рішення надати Україні танки та постачання систем ППО, - Зеленський

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Подякував Mакрону за проривне рішення надати Україні танки та постачання систем ППО, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у розмові з Президентом Франції подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

"У розмові з Президентом Франції Емманюелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО. Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Візор Гук
    низький уклін французькому народу і пану Макрону.
  • Баритон Саша
    А, я таки, думаю, що Борис Джонсон не просто так приїздив. Почали чухатись, уже і Шольц розродився. Дай Боже, скоро на перегонки почнуть, хто більше зброї дасть
  • Senator 0eaca536
    Макрон стал Наполеоном 🇨🇵🇺🇦✊💪✌️😛
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