Подякував Mакрону за проривне рішення надати Україні танки та постачання систем ППО, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський у розмові з Президентом Франції подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
"У розмові з Президентом Франції Емманюелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО. Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі", - зазначається у повідомленні.