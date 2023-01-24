США у шість разів збільшать виробництво 155-мм снарядів, – The New York Times

За інформацією The New York Times, у Пентагоні запланували шестиразове збільшення обсягів виробництва 155-міліметрових снарядів, які зараз насамперед потрібні Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Як зазначається, виробництво в США 155-мм артилерійських снарядів, необхідних Києву, зросте до 90 тис на місяць протягом двох років. Це буде зроблено, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні, та створити запаси для майбутніх конфліктів.

Збільшення виробництва 155-мм снарядів буде досягнуто за рахунок розширення потужності існуючих заводів, а також залучення нових виробників.

Пентагон збільшить виробництво снарядів на 500%, довівши його до рівня, небаченого з часів Корейської війни – це стане частиною найагресивнішої модернізації оборонної промислової бази США майже за 40 років. Як пише видання, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виробництво США 14 400 некерованих снарядів на місяць було достатнім для американських військових.

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Пентагон фінансуватиме нові підприємства з виробництва артилерійських снарядів і витрачатиме приблизно $1 млрд на рік протягом наступних 15 років на модернізацію державних підприємств з виробництва боєприпасів, щоб підвищити автоматизацію, підвищити безпеку робітників і, зрештою, прискорити виробництво.

"Рішення армії розширити своє артилерійське виробництво є явною ознакою того, що Сполучені Штати планують підтримувати Україну, незалежно від того, як довго триватиме війна", – йдеться у статті NYT.