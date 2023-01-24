Питання постачання танків для України буде вирішене "найближчими днями", - Держдепартамент США

Питання постачання сучасних танків країн Заходу в Україну буде вирішено незабаром.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.

Її попросили відповісти на запитання про те, що відбувається з можливим постачанням танків Leopard чи Abrams до України.

"Я думаю, що найближчими днями ви побачите вирішення деяких з цих питань... Це важко для всіх. Кожна країна, як сказав президент Байден (президент США Джо Байден - ред.), має ухвалити власне рішення про те, яку зброю вона хоче надати", - наголосила чиновниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Бундестаг розгляне питання постачання танків Leopard в Україну