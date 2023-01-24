Зеленський звільнив голів п’яти ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Київської, Дніпропетровської, Сумської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрації.

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Валентин Резніченко звільнений з посади голови Дніпропетровської ОДА, Олександр Старух - з посади голови Запорізької ОДА, Дмитро Живицький - з посади голови Сумської ОДА, Ярослав Янушевич - з посади голови Херсонської ОДА, Олексія Кулебу - з посади голови Київської ОДА.

Всі чиновники були звільнені відповідно до подиних ними заяв.

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