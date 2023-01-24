Зеленський звільнив голів п’яти ОДА
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Президент України Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Київської, Дніпропетровської, Сумської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрації.
Відповідні укази розміщені на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Валентин Резніченко звільнений з посади голови Дніпропетровської ОДА, Олександр Старух - з посади голови Запорізької ОДА, Дмитро Живицький - з посади голови Сумської ОДА, Ярослав Янушевич - з посади голови Херсонської ОДА, Олексія Кулебу - з посади голови Київської ОДА.
Всі чиновники були звільнені відповідно до подиних ними заяв.