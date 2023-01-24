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Зеленський звільнив голів п’яти ОДА

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Зеленський звільнив голів п’яти ОДА
Президент України Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Київської, Дніпропетровської, Сумської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрації.

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Валентин Резніченко звільнений з посади голови Дніпропетровської ОДА, Олександр Старух - з посади голови Запорізької ОДА, Дмитро Живицький - з посади голови Сумської ОДА, Ярослав Янушевич -  з посади голови Херсонської ОДА, Олексія Кулебу -  з посади голови Київської ОДА.

Всі чиновники були звільнені відповідно до подиних ними заяв.

Також читайте: Ексглаву Київської ОВА Олексія Кулебу призначено заступником керівника Офісу президента

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Lada2014
    Звільнили за крадіжки. Гроші, які вкрали залишають їм! А проста людина за шоколадку саджається…
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