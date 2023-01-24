Пентагон буде продовжувати навчання для нових підрозділів ЗСУ в Німеччині, - речник Міноборони США Райдер
Про це повідомив у вівторок під час пресбрифінгу речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Навчання почалися в середині січня", - зауважив генерал і уточнив, що їхня тривалість розрахована приблизно на шість тижнів, і як тільки вони завершаться, навчені підрозділи повернуться в Україну.
Водночас Райдер припустив, що програма навчань може бути продовжена для наступних підрозділів з України.
"Ми зберігаємо можливість продовжувати цю програму, тож це не одноразова програма. І Україна прийматиме рішення щодо відправки додаткових сил для проходження цього циклу",- зауважив він.
Генерал також зазначив, що в Пентагоні очікують цього від української сторони. "Але, зрештою, це їхнє рішення, яке враховуватиме ситуацію на місцях",- підкреслив представник Міністерства оборони США.