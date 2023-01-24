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Пентагон буде продовжувати навчання для нових підрозділів ЗСУ в Німеччині, - речник Міноборони США Райдер

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Пентагон буде продовжувати навчання для нових підрозділів ЗСУ в Німеччині, - речник Міноборони США Райдер
Військові тренування для ЗСУ під керівництвом Пентагону в Німеччині, де зараз близько 500 українських військових освоюють нові зразки техніки, а також тактики ведення бою, можуть бути продовжені для навчання нових підрозділів з України.

Про це повідомив у вівторок під час пресбрифінгу речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навчання почалися в середині січня", - зауважив генерал і уточнив, що їхня тривалість розрахована приблизно на шість тижнів, і як тільки вони завершаться, навчені підрозділи повернуться в Україну.

Водночас Райдер припустив, що програма навчань може бути продовжена для наступних підрозділів з України.

"Ми зберігаємо можливість продовжувати цю програму, тож це не одноразова програма. І Україна прийматиме рішення щодо відправки додаткових сил для проходження цього циклу",- зауважив він.

Генерал також зазначив, що в Пентагоні очікують цього від української сторони. "Але, зрештою, це їхнє рішення, яке враховуватиме ситуацію на місцях",- підкреслив представник Міністерства оборони США.

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Топ коментарі

  • Юрій Ан 612fed4e
    Заголовки таджики пишуть?
  • Підлога Маккартні
    Еще бы было б не плохо давать нам развед данные где сидят руководители орков. У нас не 19 век когда нельзя стрелять охфицеров, а погибать должны только солафоны. Говорите где сидят гиниралы и туда прилетит хаймарс.
  • Підлога Маккартні
    Такое было и в США в гражданской. А потом Мел Гибсон в фильме "Патриот" затеял партизанщину и победила демократия. А по сути я скажу так, что Притуле доверия нету. Бо він шахрай!!! Такой как и зелебоба. И все, кто ему донатит, то пусть это делают конкретным воинским соединениям, а не этому паяцу
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