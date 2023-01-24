Пентагон буде продовжувати навчання для нових підрозділів ЗСУ в Німеччині, - речник Міноборони США Райдер

Військові тренування для ЗСУ під керівництвом Пентагону в Німеччині, де зараз близько 500 українських військових освоюють нові зразки техніки, а також тактики ведення бою, можуть бути продовжені для навчання нових підрозділів з України.

Про це повідомив у вівторок під час пресбрифінгу речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навчання почалися в середині січня", - зауважив генерал і уточнив, що їхня тривалість розрахована приблизно на шість тижнів, і як тільки вони завершаться, навчені підрозділи повернуться в Україну.

Водночас Райдер припустив, що програма навчань може бути продовжена для наступних підрозділів з України.

"Ми зберігаємо можливість продовжувати цю програму, тож це не одноразова програма. І Україна прийматиме рішення щодо відправки додаткових сил для проходження цього циклу",- зауважив він.

Генерал також зазначив, що в Пентагоні очікують цього від української сторони. "Але, зрештою, це їхнє рішення, яке враховуватиме ситуацію на місцях",- підкреслив представник Міністерства оборони США.

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