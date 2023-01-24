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Швейцарія скасує заборону на постачання озброєнь Україні, - ЗМІ

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Швейцарія скасує заборону на постачання озброєнь Україні, - ЗМІ
За інформацією видання Neue Zrcher Zeitung, Швейцарія припинить блокувати постачання озброєнь Україні та дозволить європейським країнам передавати Києву зброю швейцарського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Як зазначається, Комісія з безпекової політики Національної ради Швейцарії погодилася, щоб Німеччині, Данії та Іспанії дозволили передавати швейцарську зброю в Україну.

Комісією було прийнято пропозицію, що дозволяє іншим країнам реекспортувати озброєння, отримане зі Швейцарії, у певних випадках: а саме у конфліктах, які ООН – Рада Безпеки або дві третини Генеральної Асамблеї ООН – визнали таким, що суперечить міжнародному праву. У разі війни в Україні Генасамблея вже ухвалила відповідне рішення.

Комітет з безпекової політики Національної ради Швейцарії прийняв пропозицію 14 голосами проти 11.

Повідомляється, що оскільки ініціатива Комісії має широку підтримку, "політичний вузол" в експорті озброєнь може бути розв'язаний відносно швидко. Наголошується, що ухвалене рішення матиме відношення лише до війни в Україні та буде обмежено кінцем 2025 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія блокує постачання Україні певної військової допомоги з Іспанії, – міністр оборони Роблес

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Топ коментарі

  • vsbu vsbu
    Шось трапилось таке, що ми не знаєм....раз движня така
  • Александр Алекс de6e56ae
    Кацапстан остаточно зливають в унітаз. Бачок скоро набереться, залишиться спустити це лайно
  • Артем 42df2539
    Ох, ніху...., щось трапилося, походу питання русні вирішили вирішити раз і назавжди
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