Швейцарія скасує заборону на постачання озброєнь Україні, - ЗМІ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Як зазначається, Комісія з безпекової політики Національної ради Швейцарії погодилася, щоб Німеччині, Данії та Іспанії дозволили передавати швейцарську зброю в Україну.
Комісією було прийнято пропозицію, що дозволяє іншим країнам реекспортувати озброєння, отримане зі Швейцарії, у певних випадках: а саме у конфліктах, які ООН – Рада Безпеки або дві третини Генеральної Асамблеї ООН – визнали таким, що суперечить міжнародному праву. У разі війни в Україні Генасамблея вже ухвалила відповідне рішення.
Комітет з безпекової політики Національної ради Швейцарії прийняв пропозицію 14 голосами проти 11.
Повідомляється, що оскільки ініціатива Комісії має широку підтримку, "політичний вузол" в експорті озброєнь може бути розв'язаний відносно швидко. Наголошується, що ухвалене рішення матиме відношення лише до війни в Україні та буде обмежено кінцем 2025 року.