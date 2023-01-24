Зеленський нагородив орденами та медалями 338 військових, 15 з них - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 338 військовослужбовців, серед них 15 - посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Згідно з указом № 34/2023 Президент постановив нагородити 11 військовослужбовців за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Також Президент відзначив орденом "За мужність" І ступеня майора Олександра Коваленка, II ступеня - капітана Ігоря Базарова та майора Сергія Лаща.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив орденами та медалями 153 захисників України, 68 із них - посмертно

Згідно з указом, орденом "За мужність" III ступеня відзначені 22 військовослужбовці, орденом Данила Галицького - 6.

Окрім того, цим указом медаллю "За військову службу Україні" нагороджені 24 військовослужбовців, медаллю "За бездоганну службу" III ступеня - 4, медаллю "Захиснику Вітчизни" - 9.

Водночас указом № 35/2023 Президент постановив нагородити орденом "За мужність" III ступеня 28 військовослужбовців, серед яких 15 - посмертно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 278 військових, 16 з них — посмертно

Цим же указом медаллю "За військову службу Україні" відзначені 32 військовослужбовці, медаллю "Захиснику Вітчизни" - 50, медаллю "За врятоване життя" - 3.

Також указом № 36/2023 Президент постановив нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни" 171 військовослужбовця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив державними нагородами 95 захисників України