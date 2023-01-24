Двоє британських волонтерів, які вважалися зниклими безвісти, загинули під час спроби гуманітарної евакуації із Соледару

Рідні британських волонтерів Ендрю Бегшо та Кристофера Перрі, зниклих на початку січня на Донбасі, у вівторок підтвердили, що ті були вбиті під час спроби гуманітарної евакуації з міста Соледар на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Британії, яку цитує "Європейська правда".

Сім’я Перрі у заяві сказала, що він поїхав в Україну ще в березні 2022 року, де допоміг урятувати понад 400 людей і багато покинутих домашніх тварин.

"Неможливо передати словами, наскільки нам його не вистачатиме, але він назавжди залишиться в наших серцях. Ми відчуваємо гордість за те, що він обрав нашу сім'ю, аби стати її частиною", – зазначили вони.

Заява рідних загиблого британця була підписана словами "Слава Україні, Героям слава", транслітерованими англійськими літерами.

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Вони не повідомили, як саме підтвердили смерть Перрі та Бегшоу, але минулого тижня російські ресурси, наближені до ПВК "Вагнера", поширювали фото з тілом Перрі, якого назвивали "добровольцем".

Нагадаємо, на початку січня поліція Донецької області повідомила про зникнення британців Ендрю Бегшо та Кристофера Перрі. Вони зникли 7 січня по дорозі з Краматорська до Соледару, де нині тривають важкі бої.

Бегшо й Перрі останні тижні допомагали з евакуацією людей із зони бойових дій та привозили їм гуманітарну допомогу.