"Тепер F16", - Кулеба озвучив наступну мету української дипломатії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оприлюднив допис, з якого стало зрозуміло, що наступним завданням української дипломатії стане отримання літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"- Тепер F16? - Так. - Беру в роботу, друже. Це я щойно отримав запитання від одного європейського колеги. І відповів йому. Він знає, що робити.

А ви маєте знати, що як би складно не було, ніколи не можна здаватися.

Як би сумно не було, не можна впадати в розпач.

Як би не старалися воріженьки, вони згинуть як роса на сонці.

Завжди потрібно вірити і багато працювати. І все буде. Тому що Україна може все", - написа він..

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