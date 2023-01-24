Залужний отримав зі США у спадок мільйон доларів і передав їх на потреби ЗСУ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times
Як зазначає видання, Валерій Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.
У січні генерал пожертвував усю отриману суму на Збройні сили України.
У NYT додали, що це підтверджує пресслужба ЗСУ.
Журналістка НВ Тетяна Даниленко у Facebook зазначила, що в історії не менш цікава постать того, хто пожертвував кошти самому Залужному.
"Гроші головкому заповів українець з діаспори Григорій Степанець 1938р народження. Сам з Вінниці, але закінчив Московський Ломоносова. За освітою математик, хімік. Працював у Москві в науково-дослідному інституті. Але підписав листа на підтримку дисидентів і вилетів з НДІ, був переслідуваний КДБ. Під завісу совка емігрував у США, де працював у Microsoft розробником програмного забезпечення. Ось такі круті в нас люди", - додала вона.