На Донбасі загинув герой оборони Києва Олег Собченко

24 січня 2023 року на Донбасі загинув український воїн Олег Собченко, який відзначився при обороні Києва навесні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Ігор Луценко.

Він зазначив: "Козацька доля. Сьогодні у бою, при обороні українського Донбасу мій побратим Олег Собченко загинув. Загинув, як герой. Козаком він був, козацький свій шлях славно завершив.

Тяжко писати якісь слова, коли треба писати так же невимовно красиво і сильно, як жив Олег.

Познайомилися ми на Майдані, завдяки Тетяні Чорновол. Під час подій Вогнехрещі на майданівців у Черкасах напав Беркут. Олегу проломили лоба, буквально розтрощили кістку. Його чудом врятували з лікарні, вивезли за кордон. Потім він отримав за ті події свій перший орден "За Мужність".

Далі у складі невеликої групи добровольців ми поїхали на війну ще у 2014-му, у квітні. Собченко провоював понад півтора роки у першу фазу, був результативним снайпером, мав непоганий досвід контактних боїв. Його знання і уміння були безцінними у перші хаотичні тижні великої війни. Завдяки йому я лишився тоді живий.

Загалом з ним ми працювали як екіпаж аеророзвідки перші 10 місяців повномасштабки.

Читайте на Цензор.НЕТ - Олег Собченко: "Раніше були такі "чорнобаївські" моменти, як-от у селі Козаровичі, де росіяни вперто ставали на одні й ті ж поля. Ми їздили туди майже через день "колупати" їх артою. Тут вже таких дурних росіян немає"

Я знаю, саме завдяки Собченку вистояв Київ. Коли у березні в районі Козаровичів група російських десантників спробувала захопити греблю Ірпеня, Олег у слушний момент взяв командування на себе і зметикував, як тими жалюгідними засобами відбити атаку елітних солдат.

Ми тоді не дали можливість росіянам взяти під контроль воду в річці Ірпінь – річці, котра потім, завдяки відкритій греблі, розлилася і вирішальним чином допомогти захистити столицю з Півночі, утримати Мощун.

Безумовно, за це, а також за багато інших подвигів, Олег заслужив звання Героя України. Нам тоді дали по ордену "За мужність", що теж, звісно, не дарма.

Це був козак, якого якась машина часу перенесла у наші часи. Жорсткий воїн і одночасно лірик: любив пісні, увесь український спектр – що народних і класичних, що нових – намагався знати досконально. Ми ділилися один з одним рідкісними композиціями.

Любив жінок, уважно на них дивився, але завжди підкреслював свою вірність дружині – чеснота, така рідкісна у наш час.

Безкомпромісно грав роль мого старшого брата, мав крутий характер, любив сваритися на блокпостах. Я теж маю не надто хорошу вдачу; ми постійно сперечалися, але трималися разом. Бо коли треба було йти у сіру зону, то я міг кликати лише його, а він – мене.

Жорсткий характер, утім, поєднувався з добротою. Усі порятовані нами істоти песячого і котячого виду – це його заслуга.

З ним ми пройшли найспекотніші бої цієї війни – Мощун, Лисичанськ, Бахмут. Але ким би досвідченим вовком війни ти не був, нинішня щільність артилерійського вогню математично передбачає тобі мало шансів. Вічна пам'ять герою, царство небесне!"

У фейсбуці Національного військово-історичного музею України зазначається: "Сьогодні на фронті загинув Олег Собченко, який багато років безкорисно працював над відновленням меморіалів та могил вояків Армії Української Народної Республіки. Він належав до дружньої команди Благодійного фонду "Героїка", метою якого є збереження пам’яті про захисників України столітньої давнини. Як тесляр та каменяр, Олег власноруч працював над відновленням пам’ятників.

Олег - мешканець Корсунь-Шевченківського Черкаської області. 4 грудня йому виповнилось 49 років. Був активним учасником Революції Гідності та дістав чисельні пошкодження під час протистояння у Черкасах. У 2014-2016 рр Олег воював к складі добробатів. У лютому 2022 долучився до 72-і бригади імені Чорних Запорожців, героїчно захищаючи Київ під Мотижиним. Був першим з комбатантів, хто у березні зібрав для нашого музею цінні експонати. Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям цього скромного та працьовитого ідеаліста, яким він закарбувався у пам’яті".