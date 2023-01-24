Питання з західними танками для України вирішене, - Порошенко

Петро Порошенко, який зараз перебуває в Брюсселі, повідомив, що Україна найближчим часом отримає західні танки. Лідер "Європейської Солідарності", який провів низку зустрічей у штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті та Єврокомісії, наголосив – питання з танками для ЗСУ вирішене.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Мета була одна, дуже важлива – допомогти Україні. Позиція перша – більше зброї українській армії. Тема "Леопардів" – ми вважаємо, що ця тема вирішена", – зазначив Порошенко.

"Зараз вже переданий офіційний запит Польщі на постачання нам 14 "Леопардів". Ми очікуємо, що вже ліченими годинами, навіть не днями, вимірюється рішення про надання дозволу Польщі. Ми не виключаємо, що Польща взагалі протягом певного часу прийме рішення закупити інші танки включно з корейськими і передати нам більшу кількість танків "Леопард", які знаходяться на озброєнні Польщі", – повідомив політик.

"Ми чекаємо відповідного рішення і знаємо, що воно буде днями, від Німеччини. Це безумовно створює потужний броньовий кулак для забезпечення наступу на певних ділянках фронту", – наголосив лідер "ЄС".

Читайте також: Порошенко під час зустрічі із Столтенбергом закликав прискорити розгляд заявки України на членство в НАТО

"Але наступ є неефективний без засобів повітряного захисту. Наступ неефективний без того, щоб ми не зупинили панування Росії в повітрі. І тому я ставив питання зараз про ракети, винищувачі. Впевнений, що це також буде. А танки – я стверджую – "Леопарди" найближчим часом будуть в Україні, і не лише з Польщі, і не лише "Леопарди", – підкреслив Порошенко.

"Разом з тим ми маємо забезпечити засобами наступу і оборони Збройні Сили, включно з гранатометами, системами радіоелектронної боротьби, стратегічними безпілотниками. Ми мали дуже предметну, дуже конкретну розмову, і я думаю що вона найближчим часом принесе свої результати", – резюмував Порошенко.