Політичному завершенню війни в Україні міг би посприяти серйозний міжнародний посередник, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Чехії заявив, що політичне вирішення конфлікту в Україні може відбутися лише за умови появи посередника. Наразі шансів на політичне припинення війни в Україні немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польске радіо.

"На наше переконання, наразі в Україні не видно перспективи на якесь спокійне політичне завершення конфлікту через політичне розв’язання. Хіба що до цього сторони схилить якийсь серйозний міжнародний партнер, який буде медіатором.

Для мене, як президента, цілком очевидно, що українці не допускають абсолютно жодної іншої можливості, крім як відновлення контрою над усією територією, визнаною міжнародним правом, тобто виходу всіх російських військ з окупованих територій", - сказав Дуда.

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