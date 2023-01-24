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Суспільство побачило чергові кадрові рішення. Відповідні кроки будуть і надалі, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський ввечері 24 січня виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово: чергові. Відповідні кроки будуть і надалі. Кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає.

Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі міцніти, прибирається і буде прибиратись. Це справедливо, це потрібно для нашого захисту, і це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями.

Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою. І сьогодні своїм указом я запровадив у дію ще одне рішення РНБО. Деталі – згодом", - зазначив український президент. 

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    долго в борделе будут кровати переставлять?
  • Перехватчик
    КиївМіськБудда

    @saniolli

    ·

    5 ч

    Якщо охоронець в магазині вкраде смартфон, його посадять. Якщо Слуга Народу вкраде мільйони доларів - його просто звільнять. Так виглядає кінець епохи брехні і початок епохи верховенства права.
  • Олександр Дніпро
    Брехло !
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