Допомога Україні є головним питанням для повернення миру в Європу, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич
Про це на засіданні ПАРЄ заявила Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я вважаю, що підтримка України є відновленням цінностей і головним завданням для наших лідерів, і в той же час, це головне питання, як повернути мир на наш континент. І, на жаль, війна в Україні, мабуть, найстрашніший і найжахливіший приклад того, куди світ прямував протягом тривалого періоду. Але у нас є й інші місця, де також назрівають або виникають конфлікти. Допомога Україні різними способами допоможе нам фактично відновити мир у Європі", - сказала генсекретарка Ради Європи.
За її словами, агресія Російської Федерації проти України є яскравим прикладом жахливої тенденції, зокрема повернення популізму і націоналізму до деяких частин Європи.