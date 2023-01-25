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На окупованих територіях росіяни проводять заходи примусової мобілізації, - Генштаб

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На окупованих територіях росіяни проводять заходи примусової мобілізації, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ситуацію на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

"На тимчасово окупованих територіях українського Криму РФ продовжує заходи прихованої мобілізації за рахунок місцевих мешканців - громадян України. Зокрема, у місті Севастополь з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати Росії у так званій "спеціальній військовій операції" за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів Чорноморського флоту. Всім цивільним працівникам визначено заповнити форми де вказати відомості про військового звання в запасі та наявність водійського посвідчення", - зазначається у повідомленні.

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Як називається те,що в Одесі було? В США таке є? Десь в Європі так само викрадають?
  • MARS dbcf58a2
    На не окупованих проводять тіж самі заходи
  • Йцу Кенг 07b0c614
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