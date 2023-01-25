Протягом 24 січня авіація та артилерія ЗСУ ударили по 16 районах зосередження окупантів та 3 позиціях ЗРК, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари по противник авіації та артилерії ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога".
"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 8 районів зосередження окупантів", - підкреслили в Генштабі.