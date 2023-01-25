Ворог за добу 24 січня обстріляв 8 громад Сумщини, завдавши 187 ударів, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська обласна військова адміністрація.
У повідомленні зазначається: "По Новослобідській громаді ворог вів мінометний вогонь, 10 прильотів.
- Білопільську громаду противник обстріляв 5 разів. Це буди артилерійські (48 прильотів) та мінометні (34 прильотів) обстріли.
Вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату.
- По Есманьській громаді росіяни ударили тричі протягом дня. 6 мін розірвалися на прикордонні, крім того було 18 прильотів із артилерії.
- Шалигинська громада: росіяни вели мінометний обстріл, 20 прильотів.
- По Миропільській громаді противник теж бив із мінометів, 11 прильотів.
- Краснопільська громада: 3 міни розірвалися на прикордонні. Також ворог здійснив артобстріл по нашій території, 6 прильотів.
- Путивльська громада: росіяни із мінометів двічі ударили по прикордонним селам громади. Було 19 прильотів.
Уточнена інформація: після 8 години ранку росіяни із мінометів обстріляли Білопільську громаду, 5 прильотів. Без руйнувань.
У всіх випадках без жертв та постраждалих".