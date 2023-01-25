Ворог за добу 24 січня обстріляв 8 громад Сумщини, завдавши 187 ударів, - ОВА

Протягом 24 січня російські окупанти обстріляли 8 прикордонних громад Сумської області, завдавши 187 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська обласна військова адміністрація.

У повідомленні зазначається: "По Новослобідській громаді ворог вів мінометний вогонь, 10 прильотів.

- Білопільську громаду противник обстріляв 5 разів. Це буди артилерійські (48 прильотів) та мінометні (34 прильотів) обстріли.

Вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату.

- По Есманьській громаді росіяни ударили тричі протягом дня. 6 мін розірвалися на прикордонні, крім того було 18 прильотів із артилерії.

- Шалигинська громада: росіяни вели мінометний обстріл, 20 прильотів.

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- По Миропільській громаді противник теж бив із мінометів, 11 прильотів.

- Краснопільська громада: 3 міни розірвалися на прикордонні. Також ворог здійснив артобстріл по нашій території, 6 прильотів.

- Путивльська громада: росіяни із мінометів двічі ударили по прикордонним селам громади. Було 19 прильотів.

Уточнена інформація: після 8 години ранку росіяни із мінометів обстріляли Білопільську громаду, 5 прильотів. Без руйнувань.

У всіх випадках без жертв та постраждалих".

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