Розширюють можливості України та зменшують можливості ворога, - Зеленський подякував розвідникам

З нагоди Дня зовнішньої розвідки Президент Володимир Зеленський спеціально відзначив нагородами розвідників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні наприкінці 335-го дня повномасштабної війни сказав український президент.

"Сьогодні (24.01 - ред.) відзначається День зовнішньої розвідки України. Тож сьогодні я спеціально відзначив нагородами працівників розвідки. Звичайно, прізвища й конкретні підстави для цього нагородження називати публічно не можу, але це за те, що дає змогу нашій державі бачити й розуміти більше. Я хочу привітати всіх наших розвідників – тих, хто розширює можливості України та істотно зменшує можливості ворога. Дякую вам за службу!", - зазначив Зеленський.

Також він повідомив, що підписав укази про відзначення державними нагородами бійців 93-ї окремої механізованої бригади за особисту особливу хоробрість та героїзм, а також бійців Національної гвардії, зокрема 3-ї та 4-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії.

Окрім того, Президент відзначив нагородами бійців Повітряних сил "за дуже потрібну результативність, бійців територіальної оборони – за героїзм і взірцево ефективне виконання бойових завдань".

"Такі укази для мене – завжди особлива честь", - підкреслив глава Української держави.

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