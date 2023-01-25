В окупованому Маріуполі в казармі кадирівців стався потужний вибух, - Андрющенко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив: "Сьогодні (24 січня - ред) приблизно об 18-00 "бавовна" завітала саме в казарму окупантів, яку напередодні маркували члени групи Маріупольського Спротиву.
Місце свята бавовни щильно закрито військовими окупантами. Все в диму, купа скорих та мчс. В цій казармі базувалось 200+ окупантів кавказької зовнішності, дагестанців або кадирівців.
Встановити кількість втрат ворога поки не є можливим, але що вони є та немаленькі - поза всякий сумнів.
Дійсно шикарний день для Маріуполя. Це - лише початок. Далі буде більше. Русня, що з #б#лом?
Довідково - це другий прильот в цю територію за день. Зранку був невеликий "недоліт" метрів на 150 в бік Кальміуського відділу поліції".