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Надання Україні західними державами танків допоможе завдати поразки армії РФ і визволити українські території, - ISW

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Надання Україні західними державами танків допоможе завдати поразки армії РФ і визволити українські території, - ISW
Сучасні основні бойові танки, які коаліція НАТО відправить Україні, дозволять ЗСУ завдати російським військам поразки та звільнити українську територію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що постачання дозволить посилити механізовані бойові дії.

"Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовані бойові дії, щоб завдати поразки російським військовим та звільнити українську територію", - йдеться у звіті.

Раніше ISW вважала, що Захід сприяв тому, що Україна не змогла скористатися тим, що російські війська скуті в Бахмуті шляхом повільного розгортання або утримання систем озброєнь та предметів постачання, необхідних для великомасштабних контрнаступальних операцій.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше у грудні 2022 року наголошував, що Україні необхідно 300 основних бойових танків для забезпечення українських контрнаступів.

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Топ коментарі

  • Виталий 6b40280c
    Не стоит делать из этих танков "супероружие". Эти танки может и хороши по ТТХ, но так же легко уничтожаются, это показали БД в Афганистане, Сирии. И там не было более современных видов вооружения, как есть сейчас у РФ. Я это к тому, что бы потом не было разочарования у многих. Типа обещали что они крутые, а их уничтожают. Поможет тут только комплексный подход. Танки, авиация, дальнобойные боеприпасы...
  • Вячеслав Галушка
    Это какие современные вооружения рп способны поражать эти танки? Можно в развёрнутом виде?
  • Виталий 6b40280c
    Да любым ПТУР или РПГ можно уничтожить. В Сирии леопарды мухами жгли
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