Колумбія не передаватиме Україні радянську зброю: техніка у поганому стані й не обслуговується, - президент Петро
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Колумбія та США обговорили передачу Україні колумбійського озброєння радянського виробництва, проте Богота відмовилася від цієї пропозиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це заявив президент Колумбії Густаво Петро.
За його словами, радянська техніка - у поганому стані та технічно не обслуговується. Президент додав, що Колумбія "не займає нічий бік", а виступає за мир.
"Тому жодна одиниця російської техніки, в якому стані вона не перебувала б на нашій території, не буде використана в цьому конфлікті", - заявив він.
Зазначимо, що Колумбія засудила вторгнення Росії в Україні, а нещодавно набула статусу союзника США поза НАТО.