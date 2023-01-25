Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Колумбія не передаватиме Україні радянську зброю: техніка у поганому стані й не обслуговується, - президент Петро

5 48022
Колумбія не передаватиме Україні радянську зброю: техніка у поганому стані й не обслуговується, - президент Петро
Колумбія та США обговорили передачу Україні колумбійського озброєння радянського виробництва, проте Богота відмовилася від цієї пропозиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це заявив президент Колумбії Густаво Петро.

За його словами, радянська техніка - у поганому стані та технічно не обслуговується. Президент додав, що Колумбія "не займає нічий бік", а виступає за мир.

"Тому жодна одиниця російської техніки, в якому стані вона не перебувала б на нашій території, не буде використана в цьому конфлікті", - заявив він.

Зазначимо, що Колумбія засудила вторгнення Росії в Україні, а нещодавно набула статусу союзника США поза НАТО.

Також читайте: Зеленський домовився з президентом Колумбії про економічні та оборонні проєкти після війни

Топ коментарі

  • Igor Butenko a1fd75f4
    За мир и кокс во всем мире.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Так і не зрозумів. Чи вони не передають зброю через поганий стан, чи з приступу пацифізму? Скоріше друге. Пацифізм з'явився після погроз порушити коридор переправки муки в якому росія займає центральну роль.
  • Victor Litarchuk
    Колумбія не передаватиме Україні радянську зброю -колумбійське озброєння радянського виробництва вже давно перекуплене місцевими наркобаронами.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини