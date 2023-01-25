Колумбія не передаватиме Україні радянську зброю: техніка у поганому стані й не обслуговується, - президент Петро

Колумбія та США обговорили передачу Україні колумбійського озброєння радянського виробництва, проте Богота відмовилася від цієї пропозиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це заявив президент Колумбії Густаво Петро.

За його словами, радянська техніка - у поганому стані та технічно не обслуговується. Президент додав, що Колумбія "не займає нічий бік", а виступає за мир.

"Тому жодна одиниця російської техніки, в якому стані вона не перебувала б на нашій території, не буде використана в цьому конфлікті", - заявив він.

Зазначимо, що Колумбія засудила вторгнення Росії в Україні, а нещодавно набула статусу союзника США поза НАТО.

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