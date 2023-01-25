Герасимов намагається виправдати великі втрати РФ і необхідність мобілізації на тлі розколу в командуванні, - ISW

Начальник Генерального штабу та командувач угрупування російських військ в Україні Валерій Герасимов продовжує спроби зобразити себе та традиційну структуру військового командування справжніми захисниками Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у завіті Інституту вивчення війни (ISW).

У понеділок, 23 січня, Герасимов заявив, що президент Росії Володимир Путін схвалив план міністра оборони Сергія Шойгу щодо розвитку здатності російських збройних сил реагувати на "нові загрози безпеці".

Герасимов послався на історичну роль російського Генерального штабу у керівництві та захисті Росії під час кількох військових криз, включно із Другою світовою війною, пишуть аналітики.

"Зображення Герасимовим війни і зусилля Генерального штабу з активізації діяльності в історичному контексті Великої вітчизняної війни є частиною кампанії з протидії могутності і впливу засновника і куратора ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, а також голови Чечні Рамзана Кадирова", - йдеться у звіті.

Він також продовжує спроби Путіна переосмислити нинішню боротьбу як спробу, подібну до Великої вітчизняної війни, виправдати необхідність великих втрат і мобілізації з боку росіян.

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