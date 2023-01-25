РФ планує створити понад 20 колоній на окупованих територіях України
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Російські загарбники хочуть створити на тимчасово окупованих територіях України 24 виправні колонії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в розпорядженні уряду Росії від 23 січня.
Як зазначається, Федеральній службі виконання покарань Росії доручили створити 12 колоній в "ДНР" і 7 - в "ЛНР". Також російська влада хоче відкрити виправні установи на окупованих територіях Херсонської (3) та Запорізької (2) областей.
Також уряд РФ хоче створити три лікувальні виправні установи і три виправні центри.