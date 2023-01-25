РФ планує створити понад 20 колоній на окупованих територіях України

Російські загарбники хочуть створити на тимчасово окупованих територіях України 24 виправні колонії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в розпорядженні уряду Росії від 23 січня.

Як зазначається, Федеральній службі виконання покарань Росії доручили створити 12 колоній в "ДНР" і 7 - в "ЛНР". Також російська влада хоче відкрити виправні установи на окупованих територіях Херсонської (3) та Запорізької (2) областей.

Також уряд РФ хоче створити три лікувальні виправні установи і три виправні центри.

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