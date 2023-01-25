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РФ планує створити понад 20 колоній на окупованих територіях України

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РФ планує створити понад 20 колоній на окупованих територіях України
Російські загарбники хочуть створити на тимчасово окупованих територіях України 24 виправні колонії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в розпорядженні уряду Росії від 23 січня.

Як зазначається, Федеральній службі виконання покарань Росії доручили створити 12 колоній в "ДНР" і 7 - в "ЛНР". Також російська влада хоче відкрити виправні установи на окупованих територіях Херсонської (3) та Запорізької (2) областей.

Також уряд РФ хоче створити три лікувальні виправні установи і три виправні центри.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    А що ще кацапня може створити окрім ГУЛАГа?
  • Яр Холодний
    - Что вам, рассиянам, на месте не сидится? Всё "колготитесь" , колготитесь - ни себе, ни окружающим покоя не даёте!
    - А мы хотим посторить для всех рассийский РАЙ на земле!
    - Да у вас не РАЙ, а "саРай" постоянно получается! Точнее - барак лагерный
  • Urs
    пригожин идейку подкинул.
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