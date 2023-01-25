Окупанти вербують на війну ув’язнених громадян України, яких примусово вивезли до РФ, - Генштаб

Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії "вагнер". Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених. Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини", - йдеться в повідомленні.

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