Україна має двопартійну підтримку в Конгресі США, - Байден

Продовження Штатами міцної підтримки України у її війні з Росією має в Конгресі США двопартійну підтримку.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив президент США Джо Байден перед зустріччю із лідерами Демократичної партії у Конгресі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми поговоримо про продовження підтримки України. Ця думка має двопартійну підтримку, як і дещо з того, що ми ухвалили, мало двопартійну підтримку", - сказав Байден.

Він додав, що у питанні зовнішньої політики та підтримки України "ми об’єднали Захід так, як вже давно не було, в тому числі схиливши Японію та інші азійські країни до інвестицій в майбутнє України".

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