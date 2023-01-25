Новини • Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 123 080 осіб (+910 за добу), 3161 танк, 290 літаків, 281 гелікоптер, 2154 артсистеми, 6307 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

11 72440
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 123 080 осіб (+910 за добу), 3161 танк, 290 літаків, 281 гелікоптер, 2154 артсистеми, 6307 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Втрати російських окупантів станом на ранок 25 січня 2023 року становлять приблизно 123 080 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків - 3161 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,
  • артилерійських систем - 2154 (+6) од,
  • РСЗВ - 450 (+2) од,
  • засоби ППО - 220 (+0) од,
  • літаків - 290 (+1) од,
  • гелікоптерів - 281 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),
  • крилаті ракети - 749 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,
  • спеціальна техніка - 194 (+1).

Також читайте: Втрати Росії в Україні досягли рівня втрат США під час війни у В’єтнамі, - ISW

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 123 080 осіб (+910 за добу), 3161 танк, 290 літаків, 281 гелікоптер, 2154 артсистеми, 6307 броньованих машин 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Urs
    показания ГШ приближаются к тысяче в день. Надеюсь, кацапы пока об этом не знают. Весной полторы тысячи в день должны стать для них сюрпризом, и малые народы на росии станут еще более малыми.
  • Sergii Naushenko f7607676
    Врожайно!
    Значить, правда про 200 200-х в гуртожитку Маріуполя!
    Значить, достатньо в нас високоточної зброї на 150+ км
  • Kare Resa
    История не помнит такого разгрома и такого позора российской армии. История татаро-монголького государства подходит к концу. Скоро все это пространство называемое Россией поделят на независимые государства с нормальным политическим стрем. Цивилизованный мир положит конец правлению Путина и ему подомным фашистам
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини