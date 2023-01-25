Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 123 080 осіб (+910 за добу), 3161 танк, 290 літаків, 281 гелікоптер, 2154 артсистеми, 6307 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 25 січня 2023 року становлять приблизно 123 080 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,
- танків - 3161 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,
- артилерійських систем - 2154 (+6) од,
- РСЗВ - 450 (+2) од,
- засоби ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 290 (+1) од,
- гелікоптерів - 281 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),
- крилаті ракети - 749 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,
- спеціальна техніка - 194 (+1).