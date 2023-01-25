Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 123 080 осіб (+910 за добу), 3161 танк, 290 літаків, 281 гелікоптер, 2154 артсистеми, 6307 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 25 січня 2023 року становлять приблизно 123 080 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,

танків - 3161 (+9) од,

бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,

артилерійських систем - 2154 (+6) од,

РСЗВ - 450 (+2) од,

засоби ППО - 220 (+0) од,

літаків - 290 (+1) од,

гелікоптерів - 281 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,

спеціальна техніка - 194 (+1).

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