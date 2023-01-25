Вранці росіяни завдали артударів по акваторії Очаківської громади, - Кім

25 січня о 06:45 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 24 січня, о 14:23 та сьогодні вранці, 25 січня, о 06:45 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.



Також вчора, 24 січня, о 14:23 та 16:00 ворог завдавав артилерійські удари по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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