Понад 916 дітей зазнали поранень унаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 25 січня 2023 року більш ніж 1375 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 459 дітей загинуло та понад 916 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 440, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 85, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63", - йдеться в повідомленні.



Так, 24 січня внаслідок обстрілу ворогом м. Костянтинівка Донецької області зазнали поранень дві дівчинки 8 та 16 років.



Також повідомляється, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

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