Журналісти встановили імена 92 росіян, ліквідованих у Макіївці. ПЕРЕЛІК
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Російську службу ВВС.
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"Петиція з вимогою опублікувати поіменний список загиблих набрала майже 55 тисяч підписів. Більшість загиблих і поранених - це мобілізовані із Самарської області. Але військовий комісар Самарської області Андрій Вдовін заявив, що прізвища військових, які потрапили під обстріл у Макіївці, публікуватися все одно не будуть", - йдеться у матеріалі.
Солдати армії РФ у макіївському ПТУ 31 грудня 2022 року
Видання зазначає, що, за словами родичів, більшість ліквідованих в Макіївці росіян отримали повістки наприкінці вересня - невдовзі після оголошення так званої "часткової мобілізації", а потім близько двох місяців вони проходили підготовку у військових частинах Самарської області.
"Наказ про відправку мобілізованих до зони бойових дій надійшов у середині грудня, і до Макіївки на території Донецької області вони прибули 26 грудня", - зазначено в повідомленні.
Відомо, що наймолодшому окупантові із встановлених загиблих було 22 роки, а найстаршому - 48 років.
Журналісти все ще продовжують встановлювати імена ліквідованих окупантів.